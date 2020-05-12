رفع درجة التأهب وتأمين جميع اللجان بمدارس الإسماعيلية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة





وأشار المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزات مقار اللجان، وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، مؤكدا بذل أقصى الجهود من جميع الأجهزة المعنية لتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها وتوفير كل أوجه الاستعدادات اللازمة لخروج عملية الامتحانات بالشكل المطلوب.





وشدد على تكثيف إجراءات التأمين لجميع مراحل أعمال الامتحانات. وعقد نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعا تنسيقيا لتوقيع بروتوكولات التعاون والتنسيق فيما بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم ومختلف الجهات المعنية بحضور الدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية وممثلى الجهات المعنية، وذلك لاستعراض التجهيزات.





وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة ترتيبات الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" والتى سيتم تنفيذها بجميع لجان الامتحانات حرصا على سلامة الطلاب.





وأكد وكيل التعليم، أن إجمالى عدد اللجان هذا العام بلغ 37 لجنة موزعة على مراكز ومدن المحافظة بإجمالى 10584 طالبة وطالبة ومنها 16 لجنة داخل مدينة الاسماعيلية، حيث تم التأكيد على الالتزام بقرار وزير التربية والتعليم، والذى أكد تحديد 14 طالبا فقط بكل لجنة.





من جانبه، أكد نائب محافظ الإسماعيلية، على الالتزام باتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء فى تكثيف إجراءات التعقيم والتطهير والرش لجميع اللجان يوميا قبل وبعد دخول وخروج الطلاب للجان مع التأكيد على توفير طبيب وزائرة صحية بكل مدرسة بها لجان امتحانات والكشف على جميع الطلاب قبل دخول اللجان.





كما تناول الاجتماع مناقشة جميع التنسيقات الخاصة بإجراءات الاستعدادات لامتحانات هذا العام ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات التأمين والإعداد والتجهيز للامتحانات. وقد أكد نائب المحافظ على رفع درجة الاستعداد لتأمين جميع اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وكذا الدبلومات الفنية لهذا العام وبذل أقصى الجهود من جميع الأجهزة المعنية من أجل توفير كل سبل الراحة والأمان للطلاب لتأدية الامتحانات.





وشدد على اتخاذ جميع التدابير والتجهيزات اللازمة لتأمين جميع اللجان والمدارس وتوفير سيارات الإسعاف إضافة إلى تأمين مقر الكنترول بالمجمع التعليمى ومقرات إقامة المراقبين والمصححين بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تجهيزات مقار اللجان، وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين.





ولفت إلى أنه أكد على ضرورة بذل أقصى الجهود من جميع الأجهزة المعنية لتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها وتوفير جميع أوجه الاستعدادات اللازمة لخروج عملية الامتحانات بالشكل المطلوب، وتكثيف إجراءات التأمين لكل مراحل أعمال الامتحانات.





كما تناول الاجتماع مناقشة جميع التنسيقات الخاصة بإجراءات الاستعدادات لامتحانات هذا العام ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات التأمين والإعداد والتجهيز للامتحانات، وقد أكد نائب المحافظ على رفع درجة الاستعداد لتأمين جميع اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وكذا الدبلومات الفنية لهذا العام وبذل أقصى الجهود من جميع الأجهزة المعنية من أجل توفير جميع سبل الراحة والأمان للطلاب لتأدية الامتحانات. ‎





واتخذت المحافظة بكامل قطاعاتها، جميع التدابير والتجهيزات اللازمة لتأمين جميع ‎اللجان والمدارس وتوفير سيارات الإسعاف إضافة إلى تأمين مقر الكنترول بالمجمع التعليمى ومقرات إقامة المراقبين والمصححين بالتعاون مع القوات المسلحة. ‎كما تم عقد اجتماع تنسيقى بمكتب سيد النخيلى رئيس مركز ومدينة أبو صوير ومندوبى الصحة والتربية والتعليم ومدير الطب البيطرى بخصوص تجهيز المدارس لامتحانات الثانوية العاملة هذا العام.

انهت محافظة الإسماعيلية، اتخاذ جميع التدابير اللازمة والتجهيزات والاستعدادات، لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 /2020 المقرر لها اعتبارا من 7 يونيو المقبل وحتى 3 من يوليو القادم.