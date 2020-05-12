ضبط عاطلين سرقا هايبر شهيرا بشبين القناطر



ضبط 10 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

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وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العقيد أحمد صلاح مأمور مركز شبين القناطر بقيام مجهولين بسرقة هايبر شهير فى منطقة عزبة الوكلاء بشبين القناطر.





وعلى الفور انتقل فريق من المعمل الجنائي وتم معاينة مكان الحادث وبالتحرى والفحص تبين قيام الجناة بقص القفل الحديدي للهايبر بواسطة مقص حديدي ودخلوا للمكان فجرا فى السحور وقاما بالاستيلاء على شاشتي عرض ومبلغ مالي كبير وفرا هاربين.