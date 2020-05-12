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حوادث

ضبط عاطلين سرقا هايبر شهيرا بشبين القناطر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض واقعة سرقة هايبر شهير بمدينة شبين القناطر حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين قاما بقص القفل بمقص حديدي ودخلوا الهايبر واستولوا على المسروقات لمرورهم بضائقة مالية.

تم ضبط المتهمين أحيلوا للنيابة فأمرت بحبس المتهمين والتحفظ علي المضبوطات والمسروفات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العقيد أحمد صلاح مأمور مركز شبين القناطر بقيام مجهولين بسرقة هايبر شهير فى منطقة عزبة الوكلاء بشبين القناطر.

وعلى الفور انتقل فريق من المعمل الجنائي وتم معاينة مكان الحادث وبالتحرى والفحص تبين قيام الجناة بقص القفل الحديدي للهايبر بواسطة مقص حديدي ودخلوا للمكان فجرا فى السحور وقاما بالاستيلاء على شاشتي عرض ومبلغ مالي كبير وفرا هاربين.

وقامت الأجهزة الأمنية بفحص جميع العاملين بالهايبر وفحص كاميرات المراقبة حيث نجحت الأجهزة في كشف هوية الجناة وتم التعرف عليهما وتبين أن أحدهما من بنها والثاني من طوخ وتم القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لمرورهما بضائقة مالية وأرشدا عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق.
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