أوكرانيا تفرض الحجر الصحي على مستوى البلاد

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، مددتالحجر الصحي حتى 22 مايو ، في حين تم رفع بعض القيود، بما في ذلك الحظر على المشي في المتنزهات وتجارة المواد غير الغذائية، جزئيًا يوم الاثنين.

وقال شميهال في مقابلة تلفزيونية "رسميا، الحجر الصحي حتى 22 مايو، لكن هذا ليس الموعد النهائي. سنستمر في التمديد".





وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تقرر حاليا الإطار الزمني لكل مرحلة من مراحل انسحاب الحجر الصحي الخمس.





وتابع قائلا: "من الصعب التكهن اليوم.. نحن الآن في ذروة معدل الإصابة بـ COVID-19.. لم يكن لدينا يوم تجاوز فيه عدد الذين تعافوا أو كان يساوي عدد النشطاء".





وأضاف شميحل: "ستكون هذه نقطة تحول مهمة للغاية يمكن عندها أن نفهم أننا تجاوزنا الذروة ويمكننا البدء في النزول".





وتم الإعلان عن الحجر الصحي على مستوى البلاد لاحتواء الفيروس كورونا في أوكرانيا في 12 مارس وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين.





حتى الآن، أكدت البلاد 16.023 إصابة بـ COVID-19. بلغ عدد القتلى 425، في حين ارتفع عدد المرضى الذين تم شفائهم إلى 3737، وفقا لوزارة الصحة الأوكرانية.