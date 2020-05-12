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شاهد.. أسعار النفط تتراجع في العالم وترتفع في تركيا بجنون

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:01 م
أوردغان
أوردغان
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا عن، تراجع أسعار النفط فى العالم، وإرتفاعها فى تركيا بجنون.

ووفقا للتقرير، فإنه تم التراجع فى أسعار النفط عالميا بسبب زيادة المعروض والزيادة الكبيرة فى المخزونات العالمية للخام وتراجع الطلب، بالإضافة إلى تراجع سعر العقود الأجلة لخام برنت.

وأضاف التقرير أنه تم تراجع سعر العقود الأجلة لخام برنت إلى أقل من 31 دولار للبرميل عالميا، إلا أن الحكومة التركية أصرت على زيادة سعر البنزين والسولار ثلاث مرات متتالية.

وبدلا من تخفيف العبء على كاهل الأتراك بخفض سعر الوقود، زاد سعر لتر البنزين فى تركيا بمعدل 32 قرش فى 36 ساعة فقط.

وأرتفعت أسعار السلع الأساسية بتركيا، بالإضافة إلى أجرة النقل والمواصلات، لافتا إلى خفض قيمة الليرة أكثر، ولا تزال حكومة أوردغان تثبت فشلها يوم بعد يوم.

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