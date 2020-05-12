البورصة المصرية ترتفع 2.8% اليوم .. الأسهم تربح 10.8 مليار جنيه و40 شركة تتخطى حاجز 5%

استطاعت البورصة المصرية ان تجني ارباحًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12-5-2020 منتصف جلسات الأسبوع، على صعود قوي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.





استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على صعود قوي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

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وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8.2 مليار جنيه بعد مرور 20 دقيقة من تداولات اليوم ليصل إلى مستوى 555.1 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 10847 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 1538 نقطة.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وعززت من ارتفاع المؤشرات مشتريات المستثمرين المحليين، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.

وريح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 11.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 558.3 مليار جنيه مقابل مستوى 546.٩ مليار جنيه، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 2.8% ليصل إلى مستوى 10876 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجى إكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 3.4% مسجلا مستوى 1142 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 100 الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة بنسبة 3.5% ليصل إلى مستوى 1873.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وعززت من ارتفاع المؤشرات مشتريات المستثمرين المحليين، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 10.8 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 557.5 مليار جنيه مقابل مستوى 546.9 مليار جنيه، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 2.8% ليصل إلى مستوى 10588 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجى إكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 3.0% مسجلا مستوى 1138 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 100 الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة بنسبة 3.3% ليصل إلى مستوى 1869.