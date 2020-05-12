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فن

صديقة للبيئة وبفلتر .. أحمد مجدى ينشر صورة بالكمامة .. شاهد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:21 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام -ندى فكرى
نشر الفنان أحمد مجدى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة له وهو مرتدى الكمامة بالشارع .

وعلق أحمد مجدى عليها قائلًا :"حافظ على البيئة وهات كمامة ممكن تتغسل ويتحط جواها فلتر".

فيما جاءت تعليقات الجماهير كالتالى :

-شكلها حلو اوى وأضاف أخر "نجيبها منين " علقت أخرى "دى كمامة كويسة وهتفرلنا فلوس".

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يشارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.


وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.


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