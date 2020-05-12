تفاصيل جديدة لطلاب سنوات النقل من الخارج بهندسة القاهرة













أكد الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، على أن طلاب سنوات النقل من الخارج وهم الباقين للإعادة في الفرصة الأخيرة، على نظام لائحة 2003، بالفرقة الثاني والثالثة، سيقومون بتسليم البحث في المقررات الراسبون فيها من خلال طرق التواصل مع الأساتذة.

وأضاف عبدالفتاح، لـ"صدى البلد"، أن على الطلاب الألتزام بكل التفاصيل المعلنة في المقررات المختلفة عدا؛ موعد التسليم فيقدمة الطالب في الفترة من 12 إلى 15 يونيو المقبل.





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وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى أن أسماء الطلاب موجودة في الكشوفات المعلنة على موقع الكلية ومواد رسوبهم حتى يتأكد كل طالب من المواد المحمل بها و أنه مسجل في الفرق.



وأوضح حسام عبد الفتاح، أنه بالنسبة للطلاب من الخارج لائحة 2003 بالفرقة الأولي : يقوموا بتسليم البحث بأنواعه المطلوبة في المقررات المكافأة بلائحة 2018، على أن يلتزم الطالب بكل التفاصيل المعلنة في تلك المقررات المختلفة، على أن يكون تسليم البحث نفس الموعد المحدد لطلاب الفرقة الثانية والثالثة.





وتابع الدكتور حسام، أن على الطلاب من الخارج التواصل مع زملائهم من الفرقة أو مندوب الدفعه حتى يعلم المطلوب منه مثلهم .

وكانت المجلس الأعلى للجامعات، قد قرر أن يطبق نظام تقديم الرسائل البحثية البديلة عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للطلاب الباقين للإعادة والطلاب من الخارج، مسواة مع زملائهم من المستجدين.