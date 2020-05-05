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طلاب هندسة القاهرة الباقون للإعادة يعترضون على طريقة الامتحانات.. وعميد الكلية يرد

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:00 ص
كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
  • طلاب هندسة الباقون للإعادة والفرصة الأخيرة يطالبون بمساواتهم بالمستجدين
  • عميد الكلية ننفذ قرار المجلس الأعلى للجامعات
  • الطلاب المغتربون لا يستطيعون الامتحان بالشكل التقليدي لتحويل المدينة الجامعية لحجر صحي


قدم طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بيانا لتوضيح موقفهم، بشأن قرار بعض الجامعات بخصوص طريقة امتحان الطلاب الباقين للإعادة وطلاب الفرصة الأخيرة.
 
وجاء نص البيان: "نود أن نخبركم بأن هذا القرار بشأن أداء امتحانات تحريرية للطلاب الباقين للإعادة وطلاب الفرصة الأخيرة سوف يوقع علينا ضررًا كبيرًا؛ ولذلك نحيط علمكم ببعض المشكلات التي ستواجهنا:

1-وجود طلاب مغتربين والمدينة الجامعية في هذه الفترة في أنحاء الجمهورية تتحول إلى حجر صحي لمرضى فيروس كورونا وبذلك لن يستطيعوا الإقامة خلال فترة الامتحانات.
 
2-توقف الدراسة أوقع الكثير من الضرر على كثير من الطلاب نظرًا لعدم اتاحة المناخ المناسب للدراسة أونلاين، ولأنها طريقة جديدة في تلقي المحاضرات بالنسبة للطالب المصري، فلم يستطع معظم الطلبة مواكبة المحاضرات والريبورتات المطلوبة.

3- تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص فإن جميع طلاب النقل لديهم فرصتان في تقديم الأبحاث، ففي حالة رفض البحث أول مرة يحق للطالب تقديمه مرة أخرى، ولكن بهذا القرار يكون لدينا فرصة واحدة على عكسهم.

4- الطالب الباقي للإعادة والفرصة الأخيرة أقصى تقدير يحصل عليه هو (مقبول)، وبذلك فإنه لا يسعى لدرجات أو تقدير في المادة، ولكن ما يهمه هو النجاح في المقرر، ولذلك فإننا نطالب بعمل بحث كباقي الطلبة المستجدين وعدم احتساب درجات الترم بالمثل كالطلاب المستجدين (تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص).

5-وجود عدد من طلبة الفرصة الأخيرة، وإذا رسب بعضهم فذلك سوف يؤدي إلى فصلهم نهائيا من الكلية الملتحقين بها (لعدم جاهزيتهم لامتحان تحريري نظرا لما مرت به البلاد الفترة السابقة وعدم وجود أعمال سنة لهم).

بناءً عليه:
1- نطالب بالتعامل معنا (الطلاب الباقون للإعادة والفرصة الأخيرة) كطلاب نقل ويتم التعامل معنا بنفس ضوابط الطلاب المستجدين ولا يتم استثناؤنا من قرارات السيد وزير التعليم العالي.

2- تقديم أبحاث في كل مادة رسب بها الطالب، وذلك لأن الترم بأكمله مستبعد من المجموع التراكمي (حسب قرارات الوزير).

3- ونطالب كذلك بالنسبة لطلبة الساعات المعتمدة والبرامج الخاصة بتطبيق نظام الأبحاث بدلا من الامتحانات التحريرية لمرورهم بنفس ظروف طالب الاقسام العامة.

4-كما أننا نود أن نوضح لحضراتكم أن طلبة الإعادة وطلبة الفرصة الأخيرة ليسوا طلابا فاشلين كما تعتقدون، ولكن كل طالب منهم وقع تحت ظروف صحية ونفسية واجتماعية ومادية أدت به إلى تلك المرحلة، ونعلم جيدًا أنه لو لم يكن طالبا متفوقا لن يتمكن من دخول هندسة القاهرة وكذالك تخطي الفرقة الإعدادية.

5-طلبة الإعادة وطلبة الفرصة الأخيرة هم أول طلبة بالبحث لأنهم في ضغط نفسي شديد أكبر من الضغط الذي يمر به الطالب المستجد.

6-طلبة الإعادة وطلبة الفرصة الأخيرة أروح مثلهم مثل طلبة النقل ولابد أن تضعوهم في الحُسبان وتخشون عليهم من الضرر، فنرجو من حضراتكم بتحقيق العدل ومعاملة جميع طلاب النقل بمساواة.

أخيرا، نود أن نحيط علمكم بأن بعض الجامعات الحكومية ذكرت في بيانها صراحة أن الطالب الباقي للإعادة والمتقدم من الخارج يعامل معاملة الطالب المستجد في تقديم البحث في المواد الراسب بها، ونرجو من سيادتكم مساواتنا بزملائنا وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.

وفي الختام، نتقدم بخالص الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير التعليم العالي وجميع الجهات المعنية ونسأل الله أن ينعم على مصر بالأمن والأمان وأن يرفع هذا الوباء والبلاء عنا.. حفظ الله مصر وحفظ شعبها. 

في السياق نفسه، قال محمد علي، أحد طلاب الفرقة الأولى بكلية الهندسة جامعة القاهرة الباقين للإعادة، إن "الكلية تأخرت في إعلان تفاصيل الامتحانات البديلة لنا، وعندما أصدرت بيانا قالت إنه تم استبدال امتحانات الترم الثاني بأبحاث وفق قرار المجلس الأعلى للجامعات".

وأضاف علي، لـ"صدى البلد"، أنه حسب بيان الكلية الأول فسيكون نظام التقييم لنا كطلاب باقين للإعادة وطلاب الفرصة الأخيرة، هو نظام البحث، موضحا أنهم بدأوا التعامل مع الأساتذة على هذا الأساس، لافتا إلى أنهم فوجئوا بتغيير القرار في بيان الكلية الثاني، أن التقييم بالأبحاث للطلاب المستجدين فقط.

وأشار الطالب بكلية الهندسة، إلى أنهم ذهبوا إلى عميد الكلية للشكوى من هذا القرار، وكان رده أن هذا قرار المجلس الأعلى للجامعات، وعندما صدر البيان الأول كانت تخفى علينا بعض الحيثيات وتم تعديلها في البيان الثاني.

وتابع محمد علي، أن القرار فيه ظلم واقع عليهم كطلاب باقين للإعادة وطلاب الفرصة الأخيرة، موضحا أنه يجب مساواتهم مع زملائهم من الطلاب المستجدين.

فيما قال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن الكلية تنفذ قرار المجلس الأعلى للجامعات، بشأن أن الطلاب الباقين للإعادة أو الفرصة الأخيرة، لا يطبق عليهم نظام التقييم بالبحث، مثل الطلاب المستجدين.

وأضاف عبد الفتاح، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الكلية كان لديها التباس في فهم القرار في بداية الأمر، ولكن تم التوضيح من اللجنة العليا للامتحانات بالجامعة، موضحا التزام الكلية بالقرار.

وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى أن أي طالب لم يدخل الامتحان من قبل سيتم عليه نظام البحث، ولكن إذا كان دخل في الأعوام السابقة، يتم تطبيق عليه نظام الامتحانات التقليدية، ويكون ذلك بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة. 
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