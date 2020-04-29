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تعليم

هندسة القاهرة تعلن التقويم النهائي للفصل الدراسي الثاني لمرحلة البكالوريوس

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:49 م
كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
قال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، إن أول مايو المقبل، سيكون بداية العمل على الأجزاء النظرية من مشروع التخرج لطلاب مرحلة  البكالوريوس، موضحا أن ذلك للاستفادة من الوقت المتاح.

وأضاف عبد الفتاح، لـ"صدى البلد"، أن بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لطلاب مرحلة البكالوريوس، ستكون بعد أسبوع من انتهاء تعليق الدراسة بواقع ثلاث امتحانات أسبوعيا.
 
وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى أن تسليم المشروعات البكالوريوس تبدأ المناقشات بعد أسبوعين من انتهاء الامتحانات.
 

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