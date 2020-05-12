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اقتصاد

الخطوط الحديدية السعودية تنقل ربع مليون حاوية خلال أربعة أشهر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:44 م
الخطوط الحديدية السعودية
الخطوط الحديدية السعودية
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قسم الاقتصاد
نقلت قطارات الشحن بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية نقلت منذ بداية العام الجاري ٢٠٢٠م وحتى نهاية شهر أبريل المنصرم، (٢٢٤,١٦٥) حاوية نمطية بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والميناء الجاف بالرياض بالاتجاهين، بمعدل نقل يومي بلغ حوالي (١,٨٥٣) حاوية نمطية.


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وبحسب البيانات الإحصائية للمؤسسة نقلت الخطوط الحديدية السعودية في الفترة من ١٦ مارس وحتى ٣٠ أبريل الماضي، (٧٥,٢١٨) حاوية نمطية، وذلك منذ بدء اتخاذ الإجراءات الوقائية الإضافية لمجابهة جائحة كورونا COVID-19 .

يذكر أن حمولة الحاوية النمطية تعادل حمولة شاحنة، مما يسهم في الحد من حركة الشاحنات على الطريق بين العاصمة الرياض ومدينة الدمام.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عن توفر وظيفة شاغرة في مقرها بالرياض بمسمى مخطط ومراقب مخزون (Inventory Controller/Planner) لحملة البكالوريوس على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس تخصص (إدارة سلسلة الإمداد أو الهندسة الصناعية) أو ما يعادلهم.
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تخطيط وإدارة المخزون أو مجال مشابه.
- مهارات في استخدام تطبيقات مايكسروسوفت أوفيس وخصوصا (إكسل).
- القدرة على الجرد وتوقع احتياجات المخزون حسب الطلبات السابقة.
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