الله يرحمه .. الفنان محمد أنور ينعى إبراهيم نصر

نعى الفنان محمد أنور الفنان الكوميدي إبراهيم نصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .









وكتب أنور قائلًا: ‏"وفاة الفنان ابراهيم نصر.. الله يرحمه يارب".









اقرأ أيضًا:

أحمد صفوت يبكي رحيل الفنان إبراهيم نصر بكلمات حزينة.. شاهد



توفي الفنان إبراهيم نصر، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.









وتم تشييع الجثمان ظهر اليوم، من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وتم دفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.









والجدير بالذكر ان إبراهيم نصر شارك في مجموعة من الأفلام، أبرزها "بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986. "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم "اكس لارج" عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية.



