عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ كفر الشيخ يناقش رؤساء المدن في الخطة الاستثمارية

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، اليوم الثلاثاء، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة؛ لمتابعة إنهاء الخطة الاستثمارية وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، والمتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات.





وشدد محافظ كفر الشيخ ، علي رؤساء مراكز ومدن المحافظة ، على متابعة أعمال الرصف ميدانيًا علي الطبيعة، وسرعة الانتهاء منها بتطبيق أعلي معايير الأمان والجودة الهندسية، وتواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات.





ووجه نور الدين، برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، يأتي ذلك في إطار توجيهات االرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإقامة طرق على مستويات عالية وضخ استثمارات كبيرة بها من أجل تحسين جودة الخدمات عليها.





وكلف محافظ كفرالشيخ، باستمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكافة القطاعات لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الوضع الصحي بالمحافظة والتعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم وفقًا لإجراءات وزارة الصحة، مع ضرورة توعية المواطنين والعاملين بكافة القطاعات.





كما وجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الحملات وإحكام السيطرة علي الأنشطة التجارية والتموينية والمنافذ والأسعار والأسواق، والتعامل بحسم مع المتاجرين بالسلع، أو من يقومون بتخزينها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، ومنع استغلال الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية والمواد الطبية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



