بعد قتله زوجته بأسبوعين .. وفاة شاب لسوء حالته النفسية بأكتوبر





ومنذ حبس المتهم بتهمة قتل زوجته الشروع في قتل صديقه ساءت حالته النفسية وامتنع عن الطعام ما أدى إلى استئذان النيابة العامة لنقله إلى المستشفى لتقديم العلاج له، ولكنه فارق الحياة، تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة بوفاة المتهم.





التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة، كشفت أن المتهم متزوج من المجني عليها منذ 7 سنوات، وأنه يعاني من حالة نفسية سيئة ، وبدأ يشك في سلوك زوجته منذ 6 أشهر، وتدخل جارهما "صديق الزوج" لحل تلك المشكلات، التي استمرت حتى يوم الجريمة،





ونشبت مشاجرة بين الزوج وزوجته وحضر جارهما وبدأ يدافع عن الزوجة ما أثار شكوك المتهم بأن زوجته على علاقة بصديقه، فتوجه الزوج إلى مطبخ الشقة واستل سكينا وسدد لصديقه طعنة في البطن و مزق جسد زوجته بـ12 طعنة أمام ابنتيه، ما أسفر عن مقتل الزوجة وإصابة صديقه، وبمجرد استغاثة الأخير، أسرع عدد من الجيران بالاتصال بالشرطة، وحضرت قوة أمنية من المباحث.



