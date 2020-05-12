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فن

مقدمة برنامج رامز مجنون رسمي: أنا مع رد الفنانين على من يشتمهم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:01 م
أروى
أروى
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محمد نحلة

كشفت الإعلامية أروى  مقدمة برنامج رامز مجنون رسمي عن طريقتها فى التعامل مع نقد رواد مواقع التواصل الإجتماعي.


وقالت فى تصريحات لـ"صدى البلد": "أنا لا أتعرض لنقد كثير على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لا يوجد شخص يجمع عليه الناس، لأنها في النهاية اذواق.


وأضافت أن هناك بعض الأشخاص يحبون الشر ويشتمون الفنانين، وكما يقول المثل "اللي يدق الباب يلاقي الجواب"، لذلك انا مع رد الفنانين على من يتجاوز معهم ويشتمهم، لأن الفنان ليس مضطر أن يسكت على هذا.


كانت أروى أطلت خلال البرنامج بإطلالات أنيقة في أول أسبوع من شهر رمضان وخطفت أنظار المشاهدين في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي تقدمه إلى جانب رامز جلال، والذي يعرض على شاشة ام بي سي خلال شهر رمضان.


وتألقت بهذه الإطلالات المميزة في مجموعة تصاميم لمصممين من ضمنهم لبست لوكين من تصميم المصممة ديانا الزين من لبنان.


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وأشرفت على مظهرها خبيرة المظهر صوفي حسين ( جولي فاشون ستوديو ) و الشعر صالون لاسيرين دبي ( حمودي ) و الماكياج للخبيرة اللبنانية نادين محمد.

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