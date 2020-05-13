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اقتصاد

مديرة النقد الدولي: كورونا يؤثر بشدة على البيانات الاقتصادية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:02 ص
صندوق النقد
صندوق النقد
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رويترز

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الثلاثاء، إن من ”المرجح جدا“ أن يجري الصندوق المزيد من الخفض لتوقعاته للنمو العالمي.


وأضافت في تصريحات لها، أن فيروس كورونا يلحق ضررا بالكثير من الاقتصادات بصورة أكثر حدة مما كان متوقعا في السابق.


وقالت جورجيفا خلال مؤتمر عن بعد برعاية فايننشال تايمز ”البيانات الواردة من دول كثيرة هي أسوأ من توقعاتنا المتشائمة بالفعل ... من المرجح جدا أن نصدر تحديثا لتوقعاتنا في وقت ما من يونيو (حزيران)، وفي تلك المرحل.


وتوقعت أن تكون تلك الاحداث هي  الأسوء بعض الشيء من حيث كيفية رؤيتنا للعام 2020“.

 

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