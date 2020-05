بكلمات مؤثرة.. مجدى الهوارى ينعى إبراهيم نصر.. شاهد

View this post on Instagram

مجدى حبيبى .. يا مغلبنى خد بالك من نفسك يابنى إياك يا بن اختى ماتنجحشى .. ركز فى الدنيا .. متسرحشى العمر عدى ولا لمحته .. ابقوا افتكرونى لو سمحتوا ااااه يا اندال .. اديكوا دفنتوا وروحتوا ابراهيم نصر (1950 - 2020) الله يرحمه 🙏