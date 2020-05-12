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فن

بكلمات مؤثرة.. مجدى الهوارى ينعى إبراهيم نصر.. شاهد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:28 م
ابراهيم نصر
ابراهيم نصر
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محمد بدران
نعى المخرج مجدى الهوارى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام"، الفنان الراحل إبراهيم نصر .


ونشر "مجدى الهوارى" صورة وكتب قائلًا: "مجدى حبيبى .. يا مغلبنى خد بالك من نفسك يابنى إياك يا بن اختى ماتنجحشى .. ركز فى الدنيا .. متسرحشى العمر عدى ولا لمحته .. ابقوا افتكرونى لو سمحتوا ااااه يا اندال .. اديكوا دفنتوا وروحتوا ابراهيم نصر (1950 - 2020) الله يرحمه ".


توفى الفنان إبراهيم نصر، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.


وتم تشييع الجثمان ظهر اليوم، من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وتم دفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.


يذكر أن إبراهيم نصر شارك في مجموعة من الأفلام، أبرزها "بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986. "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم "اكس لارج" عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية.



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