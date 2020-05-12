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أخبار البلد

إقلاع طائرة ثانية لإعادة 332 من المصريين العالقين في كندا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:54 م
السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد
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محمد وديع
أقلعت اليوم الثلاثاء، من مطار تورونتو، طائرة ثانية تابعة لشركة مصر الطيران في طريقها لأرض الوطن، لإعادة المواطنين العالقين، وعلى متنها 332 مواطنًا مصريًا.  
 
وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، وجه الشكر لجميع المواطنين لتعاونهم مع السفارة المصرية في أوتاوا، والقنصلية العامة في مونتريال، في عملية تسجيل أسمائهم وبياناتهم على مدار الأسابيع الماضية، وتقديم الأوراق التي تثبت انطباق المعايير والشروط التي حدّدتها السلطات المصرية عليهم.
 
كما قدّم السفير أبو زيد خالص الشكر لوزارة الطيران المدني ومكتب شركة مصر للطيران في تورونتو على الدعم الذي تم توفيره للسفارة لإتمام عملية السفر بنجاح.
 
وكانت السفارة المصرية في كندا قد حرصت منذ اندلاع أزمة العالقين على التواصل المباشر مع المواطنين من خلال سلسلة من الإعلانات التي تم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالسفارة، وغرفة عمليات تعمل على مدار الساعة للرد على اتصالاتهم، وهو ما أسهم في إتمام عملية إعادة المواطنين العالقين إلى أرض الوطن بسلاسة ويسر.
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