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برلمان

برلماني يطالب بضرورة تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية بخصوص عودة الطيران

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:00 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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حسن رضوان
أيد مصطفي كمال الدين عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الخاص بضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة بالمطارات المصرية لاستئناف الرحلات الجوية، بعد أن تم تعليقها في 19 مارس الماضي، كإجراء احترازي للحد من تفشي وباء فيروس كورونا.




وقال "كمال الدين" لـ"صدى البلد"، إن منظمة الصحة العالمية  قدمت خطة للتعايش حول العالم من أجل استخدام الادوات الطبية اللازمة ومراعاة التباعد الاجتماعى من أجل منع وصول العدوى لجميع فئات المجتمع إضافة إلى سير العملية الاقتصادية فى البلاد.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن تقوم الدولة المصرية باخذ الإحتياطات اللازمة من اجل الحفاظ على ارواح المواطنين خصوصا مع عوده حركة الطيران بحيث تكون على أتم الاستعداد فى عودة الطيران الداخلى والخارجى.

وأعلنت وزارة الطيران المدني، ضوابط واجراءات احترازية داخل المطارات المصرية وعلى متن الطائرات مع بدء عودة السياحة الداخلية وكذا آليات تخفيف التكدس بالمطارات المصريه وبخاصة أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار ، حيث تم اتخاذ عدة ضوابط داخل هذه الأماكن، وذلك بوضع مسافة أمنة لا تقل عن مترين بين كل راكب بما يكفل الحماية الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار، وعلي متن الطائرات وكيفية تعامل الاطقم الطائرة خلال الرحلات.

وأشارت وزارة الطيران، أن قرار الحكومة المصرية بفتح التشغيل بالمنشأت الفندقية بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 25 % من الطاقة الاستيعابية للفنادق تزيد إلى 50% بعد اسبوعين وذلك اعتبارًا من 15 مايو الجاري، سيتم مراعاة الحفاظ على تطهير وتعقيم كافة مناطق العمل والعاملين بانتظام وبشكل مستمر، وكذا وضع إجراءات للتعامل بين الأفراد وطرق تقديم الخدمات بشكل عام، ووضع الإرشادات التوعوية فى كافة أماكن العمل من أجل ضمان السلامة الصحية ومنع انتشار العدوى وفقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
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