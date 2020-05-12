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أخبار العالم

خوفا من كورونا.. البيت الأبيض: مايك بنس يبتعد عن ترامب لعدة أيام

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:12 م
ترامب ومايك بنس
ترامب ومايك بنس
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القسم الخارجي
أفادت وكالة "رويترز"، أن البيت الأبيض أكد أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قرر الالتزام بإجراءات التباعد مع الرئيس دونالد ترامب لعدة أيام، في ظل تفشي فيروس كورونا .

يأتي ذلك عقب إصابة أحد مساعدي مايك بنس بفيروس كورونا المستجد

وأعلن ترامب أن بنس، خضع لفحوص كورونا يومي الأحد والاثنين، لافتًا إلى أن النتيجة جاءت سلبية.

وخضع ترامب لفحص يومي لفيروس كورونا المستجد، وكانت نتيجته أيضا سلبية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة على الوضع، قولهم إن مايك بنس يعزل نفسه بعد تشخيص  اصابةالسكرتير الصحفي بكوفيد 19 الجمعة الماضي، رغم أن البيت الأبيض نفى ذلك في وقت سابق.
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