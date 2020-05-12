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رياضة

أخبار الأهلي.. مصير لقب الدوري.. كهربا يتدرب بمنزله.. أسباب أزمة مؤمن زكريا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:31 م
مؤمن زكريا - محمود
مؤمن زكريا - محمود كهربا
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ريهام بكير
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الثلاثاء 12-5-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:

علق اتحاد كرة القدم على الجدل المثار حول إمكانية تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز خلال الموسم الكروي الجاري حال إلغاء المسابقة.


كشف محمد يوسف، مدرب عام النادي الأهلي السابق، عن أسباب خلافه مع مؤمن زكريا جناح الفريق السابق.


أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم على أعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي سابقًا، استحالة موافقته على الظهور في أي برنامج للمقالب.

كشف أحمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " عن موعد عودة البطولات الافريقية للاندية او للمنتخبات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد


شارك محمود كهربا لاعب النادى الاهلى  متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام».

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