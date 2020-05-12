كريم نيدفيد يتراجع عن شكوى المركز الألماني

تراجع كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن إقامة دعوي قضائية ضد المركز الألماني الذي أجري له جراحة غضروف الركبة .









وقال مصدر مقرب من اللاعب إن نيدفيد درس الأمر جيدًا مع محاميه الخاص قبل رفع الدعوي القضائية.









وأضاف أن اللاعب ومحاميه تأكدا من أنهما لن يحصلا علي اي شيء خاصة أن الطبيب الألماني الذي أجري له الجراحة لن يتأثر نهائيًا في ظل ترتيبه للامور التعاقدية بشكل جيد .









وأوضح أن اللاعب حاليًا يتابع برنامجه التأهيلي مع مركز طبي في المانيا متعاقد مع ناديه الأهلي المصري .







