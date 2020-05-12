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رياضة

كريم نيدفيد يتراجع عن شكوى المركز الألماني

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تراجع كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن إقامة دعوي قضائية ضد المركز الألماني الذي أجري له جراحة غضروف الركبة .


وقال مصدر مقرب من اللاعب  إن نيدفيد درس الأمر جيدًا مع محاميه الخاص قبل رفع الدعوي القضائية.


وأضاف أن اللاعب ومحاميه تأكدا من أنهما لن يحصلا علي اي شيء خاصة أن الطبيب الألماني الذي أجري له الجراحة لن يتأثر نهائيًا في ظل ترتيبه للامور التعاقدية بشكل جيد .


وأوضح أن اللاعب حاليًا يتابع برنامجه التأهيلي مع مركز طبي في المانيا متعاقد مع ناديه الأهلي المصري .


وكان كريم نيدفيد أجري جراحة في غضروف الركبة في ابريل 2019 تبين بعدها وجود خطأ طبي بها مما تسبب في إجرائها مرة اخري.
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