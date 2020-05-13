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أخبار البلد

البيئة: اعتدال درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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حنان توفيق
أعلنت وزارة البيئة عن اعتدال درجات الحرارة وجودتها، وذلك من خلال مؤشرات جودة الهواء، ليومي 12 ، و13 مايو، من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء ‏الجمهورية وأصبح مؤشر اعتدال جودة الهواء باللون الأخضر.

وتؤكد غرفة العمليات المركزية لجودة الهواء بوزارة البيئة انها تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.

الجدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg  وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528.
البيئة: اعتدال درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية
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