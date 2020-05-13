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توك شو

محمد سامي يوضح أسباب انتشار مشهد بكاء مريم في البرنس.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:03 ص
الطفلة فريدة حسام
الطفلة فريدة حسام
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كـريـم الـخـطـيـب
قال المخرج محمد سامي، إن الطفلة فريدة حسام «طفلة البرنس» لديها موهبة كبيرة جدا، المشهد حظى باهتمام كبير من المشاهدين وتأثر ببكاء الطفلة مريم.

وأضاف «محمد سامي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» على التلفزيون المصري، أن صناعة مشهد بكاء الطفلة فريدة كان صعبا جدا خاصة أن الذي يجسده طفلة.

وأشار «محمد سامي» إلى أن هناك سياسة معينة يتم التعامل بها مع الأطفال خاصة منع الصوت العالي، مضيفا أن الطفلة فريدة كانت تتعامل مثل الكبار ووالدتها لها دور أساسي في بناء شخصية فريدة.

ولفت «محمد سامي» إلى أن في مشهد البكاء طالب والدة فريدة بالابتعاد عنها لتجسيد مشهد البكاء بشكل طبيعي واعتمد على المشاعر، موجها حديثه لـ الطفلة فريدة «فريدة وحشتيني».

 قالت  الطفلة فريدة طفلة البرنس، إنها تعشق الفنانة ياسمين صبري، موضحة أنها تتمنى أن تصبح نجمة في المستقبل .

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