حملات ترويجية للجامعات المصرية من إدارة الوافدين بالتعليم العالي

نشرت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد من الفيديوهات والصور الترويجية للجامعات في مصر من بينها جامعة المستقبل والجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما دعت كل محبي دراسة الفنون للالتحاق بالكليات الفنية في مصر بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.







وكتبت الإدارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مبادرة ادرس في مصر هتساعدك تقدم بأفضل الجامعات المصرية وهنساعدك تختار مجالك دراستك .. لانك انت المستقبل.





اعرف ازاي تقدر تقدم من هنا





ودعمت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب الراغبين في الدراسة في مصر بتقديم صور وفيديوهات توضيحية لكيفية التقديم معلقة: "قدم اونلاين دلوقتي في خطوات بسيطه جدًا على موقعنا الالكتروني

تابع الخطوات اللي في الصورة

مبادرة #ادرس_في_مصر معاك في اي مكان"





وأعلنت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنشاء قناة على يوتيوب لمبادرة "ادرس فى مصر" وتنشر فيديو للتقدم لمنح الجامعات المصريه عبر هذا الرابط:





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كما استعرضت ادارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، كيفية التقديم للدراسة في مصر في إطار مبادرة أدرس في مصر، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك موضحة: "مش لازم تنزل من البيت بذات الايام دي.. عشان كده دلوقتي تقدر تبتدأ في الالتحاق وتقديم اونلاين بخطوتين بس.. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر دوس على اللينك التالي







