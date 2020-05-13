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رياضة

نجم الزمالك السابق: هروب هنري ميشيل كان السبب في رحيلي.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:53 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف خالد سعد نجم الزمالك ومنتخب الاردن السابق، عن سر رحيله المفاجئ عن الفريق على الرغم من تقديمه لـ اداء رائع .

وأكد خالد سعد في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1" أن هروب هنري ميشيل المدير الفني الاسبق للفريق، كان السبب الرئيسي لرحيله، بالاضافة لـ كثرة تغيير المدربين خلال فترة لعبه في الفريق.


وأضاف خالد سعد أنه كان سعيدا بالانضمام للزمالك نظرا لكونه احد اكبر الاندية في افريقيا ولكنه لم يشارك سوى مرات قليلة مع الفريق .

وأكمل خالد سعد أن هروب هنري ميشيل عن الفريق قبل بدء الدوري بايام قليله اثر على نفسيته وتسبب في رحيله ، مشددا على ان محمود الجوهري مدرب المنتخب السابق كان السبب في إقناع ميشيل بضمه .

واضاف أن حسام حسن نجم الاهلي والمنتخب السابق حقق العديد من الانجازات مع منتخب الاردن وكان يقترب من التأهل لـ كأس العالم 2014 ولكن خلافاته مع اتحاد الكرة تسببت في رحيله.
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