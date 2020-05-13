نجم الزمالك السابق: هروب هنري ميشيل كان السبب في رحيلي.. فيديو

وأكد خالد سعد في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1" أن هروب هنري ميشيل المدير الفني الاسبق للفريق، كان السبب الرئيسي لرحيله، بالاضافة لـ كثرة تغيير المدربين خلال فترة لعبه في الفريق.









وأضاف خالد سعد أنه كان سعيدا بالانضمام للزمالك نظرا لكونه احد اكبر الاندية في افريقيا ولكنه لم يشارك سوى مرات قليلة مع الفريق .





وأكمل خالد سعد أن هروب هنري ميشيل عن الفريق قبل بدء الدوري بايام قليله اثر على نفسيته وتسبب في رحيله ، مشددا على ان محمود الجوهري مدرب المنتخب السابق كان السبب في إقناع ميشيل بضمه .





واضاف أن حسام حسن نجم الاهلي والمنتخب السابق حقق العديد من الانجازات مع منتخب الاردن وكان يقترب من التأهل لـ كأس العالم 2014 ولكن خلافاته مع اتحاد الكرة تسببت في رحيله.