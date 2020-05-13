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فن

الحلقة 19 مسلسل البرنس.. نور تعترف بحبها لـ محمد رمضان

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:21 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل " البرنس " للنجم محمد رمضان، تطورات، أبرزها طلاق الدكتورة "شيماء" التي تجسد شخصيتها دنيا عبد العزيز، من "فتحي" بعد ما فضحته "علا" أمام الجميع في الحارة.
وظهر الفنان محمد جمعة كضيف شرف مجسدا شخصية "محمود" سائق ميكروباص، ووجد "مريم" ابنة "رضوان البرنس" محمد رمضان داخل الموقف الذي يعمل فيه.

زيارة "علا" نور اللبنانية، ووالدتها التى تجسدها صفاء الطوخى، و"نورا" ريم سامى، لـ"رضوان البرنس" داخل السجن، وبعد أن سألهم عن أحوال ابنته "مريم"، قرروا أن يخفوا عنه الحقيقة بما حدث بعد أن قام "فتحى" أحمد زاهر بالقائها فى الشارع، وطمأنوه بأنها بخير، وفى نهاية الزيارة اعترفت أخيرا "علا" لـ "رضوان" بأنها تحبه.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
 
مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا،  نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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