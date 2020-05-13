الحلقة 19 مسلسل البرنس.. نور تعترف بحبها لـ محمد رمضان

شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل "

" للنجم محمد رمضان، تطورات، أبرزها طلاق الدكتورة "شيماء" التي تجسد شخصيتها دنيا عبد العزيز، من "فتحي" بعد ما فضحته "علا" أمام الجميع في الحارة.