برلماني: النائبة المصابة بـ كورونا كانت في اجتماع أمس وبدون كمامة.. فيديو

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن النائبة شيرين فراج ليست عضوا فى لجنة الخطة والموازنة كما يقول البعض لكنها حضرت اجتماع اللجنة الخميس الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسي أن جميع النواب ملتزمون بالاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، وأنهم يعقدون جلساتهم فى لجنة الشوري وأقصى عدد نواب يحضر هو 40 نائباً.

ولفت ياسر عمر، إلى أنهم يعقدون الاجتماعات وهم مرتدون الكمامات، وفى حالة الدخول يتم الكشف على الجميع بكاشف الحرارة وبعد ذلك يتم التعقيم.

وكشف ياسر عمر، أن النائبة شيرين فراج كانت ترتدي الكمامة لبعض الوقت وتخلعها بعد ذلك، وكشف أنها كانت متواجدة أمس فى اجتماع اللجنة الاقتصادية وقبلها بيومين كانت موجودة فى لجنة الصحة وظهرت بدون كمامة.

وأشار ياسر عمر، إلى أنه لا يعلم من كان متواجدا معها بالاجتماع، وأكد أن عودة المجلس فى موعدة ولن يكون هناك تأجيل.