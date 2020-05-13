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توك شو

أم شهيد تبكي على الهواء: فخورة بيه.. وقلت لـ السيسي ابني الوحيد مش خسارة في مصر.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
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هاني حسين
روت والدة الشهيد النقيب محمد انور، اللحظات الأخيرة لنجلها قبل استشهاده، قائلة: "كان من المفترض أن ينزل في إجازة مبكرًا عن موعده، وقال لي إنه طلب الخروج في مأمورية في العريش".

وقالت والدة الشهيد في تصريحات تليفزيونية للإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اتصلت به ورد علي أحد زملائه وقال لي احتسبيه شهيدًا عند الله- سبحانه وتعالي-، خبر استشهاد ابني زلزلني من جوه وألم الفراق يفوق أي ألم".

وأضافت: "ابني تخرج في كلية الشرطة عام 2009، وفي عام 2012  فوجئت بقيامه بتقديم طلب للانتقال إلى شمال سيناء وسافر إليها وظل 3 سنوات في قسم شرطة الحسنة في وسط سيناء".

وأوضحت : "عندما قابلت الرئيس السيسي قلت له الشهيد ده ابني الوحيد ومش خسارة في مصر، وأنا  فخورة بابني وأوجه تحية لكل أسر الشهداء والمصابين وتحية إعزاز وتقدير إلى القوات المسلحة والشرطة ".

ودخلت في نوبة بكاء، قائلة: "وحشتني أوي يا محمد، والدنيا وحشة من غيرك، وربنا يلحقني بيك على خير".
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