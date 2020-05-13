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محافظات

محافظ الغربية يصدر قرارًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:59 ص
محافظ الغربية يصدر
محافظ الغربية يصدر قرارا لمواجهة تفشي فيروس كورونا
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احمد علي
أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تضمن الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وشملت القرارات، التشديد علي العاملين بكافة المصانع والبنوك والمصالح الحكومية والمحال التجارية والمطاعم والمولات وكافة الجهات التي تتعامل مع المواطنين باستخدام الكمامة والقفازات أثناء ساعات العمل.

كما تتضمن القرار إبلاغ مديرية الصحة بالغربية عن اَي حالات اشتباه أو ظهور أعراض للمرض علي أي من العاملين بتلك الجهات ، وعدم التعامل مع اَي مواطن لا يلتزم بارتداء الكمامات في الصالات والمحال التجارية والمحال المغلقة مع إمكانية توفير الكمامات بتلك الأماكن علي نفقة المواطن .

وأكد محافظ الغربية ، علي معاقبة كل من يخالف ذلك باغلاق المنشأة وتطبيق العقوبات الواردة في قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزاراء.
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