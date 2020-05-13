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فن

حبيبي هتوحشني.. سماح أنور تنعي الراحل إبراهيم نصر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:05 ص
ابراهيم نصر
ابراهيم نصر
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محمد بدران
نعت الفنانة سماح أنور، الفنان الكبير إبراهيم نصر، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

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وشاركت "سماح انور" صورة للراحل، وعلقت عليها: "يا حبيبي حاتوحشني يا قلب الفل".

وتوفى الفنان إبراهيم نصر، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.

وتم تشييع الجثمان امس، من الكنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وتم دفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

يذكر أن إبراهيم نصر شارك في مجموعة من الأفلام، أبرزها "بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986. "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم "اكس لارج" عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية.


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