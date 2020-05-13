لو مسافر .. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء

تنطلق رحلات السكة الحديد، اليوم الأربعاء ، في جميع محافظات مصر، وننشر في هذا التقرير مواعيد القطارات المتجهة للمحافظات.

وتشمل مواعيد القطارات- التي أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تشغيلها- القطارات المكيفة والمميزة، والمختلطة التي تم تسييرها على خطوط الضواحي، المرتبطة بالقاهرة.

وتضم قائمة القطارات المتجهة اليوم الجمعة عدد من القطارات المكيفة منها 906، و900، و904، من القاهرة إلي الإسكندرية.





ومن القطارات، أيضا 132- مميز، و 14 – مميز، و24 – مميز، و918 – مكيف، و914 – مكيف، و916 – مكيف.

وتشمل قطارات الوجه البحري أيضا، أرقام 18 – مميز، و932 – مكيف، و167 – مميز، و 991 – مكيف.

وتنطلق هذه القطارات من الساعة 6 صباحًا، وحتي الساعة التاسعة مساء، على خط سكة حديد القاهرة – الإسكندرية.

وفى الصور المرفقة نستعرض مواعيد القطارات اليوم طبقًا لما أعلنت عنة الهيئة .