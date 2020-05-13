إجراءات جديدة فى الحرمين الشريفين استعدادا للعشر الأواخر

أقر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إجراءات إحترازية إضافية للحرمين الشريفين.





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وتمثل هذه الإجراءات الاحترازية من خطط تعقيم وتطهير داخل الحرمين الشريفين للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى الحرمين الشريفين، عملًا بقول الله تعالى: (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)، واستمرارا لعمليات تطهير وتعقيم وتطييب الحرمين الشريفين والعناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين حفظهما الله.





وتابع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مع الإدارات الخدمية جميع الإجراءات الاحترازية وخطط التعقيم والتطهير والعناية بالحرمين الشريفين، واستعداداتها للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.





وطالب الرئيس العام بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وفق الخطط التي وضعت وبالتعاون مع الجهات المعنية لضمان جودة الخدمة، ولتحقيق تطلعات ولاة الأمر في تقديم أفضل وأجود الخدمات داخل الحرمين الشريفين، خاصة في ظل توفر جميع الإمكانيات التقنية والبشرية.









وأعلنت وزارة الصحة السعودية ، الثلاثاء، تسجيل 2520 ألف حالة شفاء جديدة في المملكة وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء من مرض كوفيد-19 في السعودية إلى 15257 شخصا.





وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزراة الصحة، محمد العبد العالي أنه جرى تسجيل 1911 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 42925 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.



