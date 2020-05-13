AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إجراءات جديدة فى الحرمين الشريفين استعدادا للعشر الأواخر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:25 ص
الحرمين الشريفين
الحرمين الشريفين
Advertisements
ميـــس رضــا
أقر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إجراءات إحترازية إضافية للحرمين الشريفين.

اقرأ أيضا:- 



وتمثل هذه الإجراءات الاحترازية من خطط تعقيم وتطهير داخل الحرمين الشريفين للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى الحرمين الشريفين، عملًا بقول الله تعالى: (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)، واستمرارا لعمليات تطهير وتعقيم وتطييب الحرمين الشريفين والعناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين حفظهما الله.

وتابع  الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مع الإدارات الخدمية جميع الإجراءات الاحترازية وخطط التعقيم والتطهير والعناية بالحرمين الشريفين، واستعداداتها للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وطالب  الرئيس العام بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وفق الخطط التي وضعت وبالتعاون مع الجهات المعنية لضمان جودة الخدمة، ولتحقيق تطلعات ولاة الأمر في تقديم أفضل وأجود الخدمات داخل الحرمين الشريفين، خاصة في ظل توفر جميع الإمكانيات التقنية والبشرية.


وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 2520 ألف حالة شفاء جديدة في المملكة وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء من مرض كوفيد-19 في السعودية إلى 15257 شخصا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزراة الصحة، محمد العبد العالي أنه جرى تسجيل 1911 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 42925 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشيخ السديس يشارك بنفسه في تطهير وتعقيم بيت الله الحرام.. صور

رفع مستوى إجراءات الوقاية من كورونا في الحرمين الشريفين

تعليق الاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان

5 تسليمات فقط.. الملك سلمان يسمح بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين

ما تصورات عودة المصلين للحرمين الشريفين؟

لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين

ترشيحاتنا

ووهان جديدة.. الصين تغلق مدينة أخرى بسبب كورونا

عاشق الغناء والنساء.. تعرف على زيجات محرم فؤاد في ذكرى وفاته

هياخدك من قلب القاهرة للدائري في دقايق.. التفاصيل الكاملة لمحور التوفيقية الجديد

بعد بكاء الطفلة مريم وعلقة علا.. ماذا قال أحمد زاهر لـ صدى البلد عن فتحي البرنس؟

أسباب عدم تتويج الأهلي بالدوري حال إلغائه.. خالد الغندور يعلنها

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 13 - 5 - 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها بإطلالة صيفية

حكاية أكلة.. العدس وجبة الفراعنة وسبب تسميته اللغة العربية

بـ لوك جديد.. نيكول سابا بإطلالة كاجوال لافتة.. شاهد