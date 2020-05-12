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أخبار العالم

فرض حظر تجول كامل من 30 رمضان حتى انتهاء العيد في السعودية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:40 م
قرارات سعودية جديدة
قرارات سعودية جديدة لمواجهة فيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، استمرار جميع الإجراءات الاحترازية المخصصة بحظر التجول حتى نهاية شهر رمضان الكريم.


وقال مصدر مسؤول في الوزارة، إنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، فتقرر استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، واستمرار السماح بالتجول أثناء النهار لمدة 8 ساعات من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء.


كما تقرر فرض حظر تجول كامل خلال الفترة من 30 رمضان وحتى 4 شوال، واستمرار منع الدخول والخروج من المناطق المعزولة.


كما أكد المسؤول ضرورة الاستمرار في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، بما في ذلك منع التجمعات لخمسة أشخاص فأكثر، وعمل المخالفات والعقوبات المقررة بحقها.


وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وبذلك يصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 42925 إصابة، 31% من السعوديين و69% من غير السعوديين.


فيما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 147 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.


وسجلت المملكة العربية السعودية 2520 حالة تعاف جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بها 15257 حالة.


كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 264.
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