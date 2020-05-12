السعودية: إعفاء أصحاب الأعمال من غرامات تأخير سداد اشتراكات أبريل

نشر الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، قرار تمديد إعفاء أصحاب الأعمال من غرامات التأخير عن سداد الاشتراكات المستحقة عن شهر إبريل الماضي.









وقالت المؤسسة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إن هذا القرار جاء استشعارًا للظروف المالية التي تمر بها منشآت القطاع الخاص، بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وسعيًا للتخفيف عن المنشآت.









وأشارت إلى أنه سيتم استئناف غرامات التأخير اعتبارًا من 16 يونيو القادم، لافتة إلى أنها أعلنت مسبقًا للإعفاء من غرامات التأخير عن شهري فبراير ومارس.









كانت وزارة الصحة السعودية سجلت 1911 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الاثنين، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 42925 إصابة، منهم 31% من السعوديين و69% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 147 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.