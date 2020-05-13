شركات السياحة تعلن موعد استرداد قيمة حجوزات تذاكر طيران العمرة..مستند

تسعى غرفة شركات السياحة، نحو استكمال الإجراءات التى تتخذها للتعاون مع أعضائها من منظمى العمرة ، لمواجهة تداعيات وباء كورونا، وآثاره السلبية على قدرة الشركات، للوفاء بالتزامتها فى التوقيت المناسب بما يحقق رضا العملاء.





أشارت الغرفة فى إخطار حصل "صدى البلد" على نسخة منه إلى أنه ونظرا لإعلان العديد من شركات الطيران فى خطتها، لرد مبالغ حجوزات العمرة الملغاة، نتيجة انتشار وباء كورونا و التى جاء بها ،ان شركات السياحة سوف تتمكن من استرداد قيمة الحجوزات، والتذاكر الملغاة بعد بداية تشغيل وعودة الرحلات بصورة طبيعية ،بمدة لا تقل عن 35 يوما.





أوضحت الغرفة أنه عدم تمكن الشركات، من استرداد قيمة مقدمات الحجز، لدى مقدمي الخدمة من فنادق ونقل وخلافه بالسعودية حتى الآن ،مما يؤثر سلبا على قدرة الشركات على رد مستحقات عملائها فى الوقت الحالى .





تهيب الغرفة بـ الشركات التواصل مع عملائهم ، ونقل الصورة الحقيقية لهم ،و تقديم ما يطمئنهم على مستحقاتهم ،ووضع خطة لرد كافة المستحقات ،بما يتناسب مع استرداد قيمة الالغاءات ،وذلك فى اطار جهودنا جميعا للحفاظ على مقدرات ،وسمعة القطاع السياحي أمام الدولة والرأى العام .