خبير اقتصادي يكشف سيناريوهات الدولة في فرص الاستثمار في ظل تفشي كورونا

قال مصطفى أبو زيد ، الخبير الاقتصادى ، إن اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين والممثلين عن الشركات العالمية يعتبر اجتماع فى غاية الاهمية وفى توقيت مناسب .





واضاف " أبو زيد " عبر مداخلة هاتفية ، ببرنامج " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، مع الاعلامية " خلود زهران " ، أن هذا الاجتماع به استغلال لفرص كبيرة خاصة بعد تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى .





واشار الخبير الاقتصادى الى انه من تداعيات فيروس كورونا هو توقف حركة التجارة العالمية وتوقف حركة التوريد الذى كان يعتمد وبشكل كبير جدا على دولة الصين .





وتابع ان الشركات العالمية تعيد النظر فى التفكير على توزيع استثمارتها ، وبالتالى توزيع مخاطر الاستتثمار ولذلك الحكومة المصرية تعلم هذا خاصة أن مصر لديها العديد من المقومات ما يؤهلها الى جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وذلك بعد الاجراءات التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية .





واكد ان الدولة المصرية قامت بتهيئة البيئة التشريعية و صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وحتى التعديلات الاخيرة التى طرأت على القانون.