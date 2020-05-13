سياسي ألماني: برلين ستشارك في العملية الأوروبية لمواجهة أطماع أردوغان

قال نائب رئيس الأمانة العامة للاندماج والهجرة بالحزب الاشتراكي الشريك في الحكم بألمانيا، حسين خضر، إن ألمانيا ستشارك في العملية الأوروبية "إيريني" المستمرة حاليا لمواجهة عمليات نقل تركيا للأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا للحرب بجانب الميليشيات الداعمة لحكومة فائز السراج، وأيضا مواجهة أطماع تركيا في ثروات شرق المتوسط.





وأوضح "خضر"، في تصريحات صحفية، أن ألمانيا ستشارك في العملية التي أنطلقت منذ أيام، بقوة عسكرية تصل إلى 300 عنصر عسكري، فضلا عن مشاركة طائرة استطلاع بحرية لرصد المنطقة البحرية، وربما أيضًا عن طريق السفن العسكرية لتنضم إلى المهمة الأوروبية "إيريني".





وأكد "خضر" أن المهمة الجديدة "إيريني" التي تعتبر رأس حربتها حتى الآن، فرقاطة فرنسية وطائرة استطلاع بحرية من لوكسمبورغ، تعمل بالمقام الأول حاليا على مراقبة وتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، على عكس المهمة السابقة "صوفيا" التابعه لحلف "الناتو" التي كانت تحاول مواجهة تهريب الأسلحة منذ عام 2016، ولكنها فشلت في ذلك، نظرا للدور الذي تلعبه "أنقرة" في "الناتو".







وأشار "خضر" إلى أن الدول المشاركة في المهمة "إيريني"، عارضت بشدة أي دعم عسكري مقدم من "الناتو" لها، مما يعتبر ضربة خلفية للقوة العسكرية التركية، والتي تستمد جزءا كبيرا منها عبر عضويتها في "الناتو".





وأوضح أن "إيريني" التي تعتبر بمثابة المشروع الرائد الجديد لسياسة الدفاع الأوروبية، هدفها بالمقام الأول، تجفيف عمليات نقل الأسلحة القادمة من تركيا إلى ليبيا من الجو عبر الأقمار الصناعية، خاصة في البحر، وتساعد على إحلال السلام في بلد الحرب الأهلية.





إن عملية إيريني خطوة مهمة نحو تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في النهاية، موضحا أنه كان من الممكن عمليا زيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" ، ولكن "أنقرة" عارضت بوضوح دعم الحلف لـ "إيريني".





وأكد "خضر" أنه بدون الإمدادات العسكرية التركية للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة فائز السراج، والتي من بينها الطائرات المقاتلة من طراز "بايراكتر تي بي ٢"، فإنه من الصعب أن يكسب "السراج" وميليشياته الحرب ضد الجيش الوطني الليبي، لقيادة المشير خليفة حفتر.





ولفت إلى أن أنقرة لديها مصالح قوة مختلفة اليوم مما كانت عليه في وقت "صوفيا"، وهذا يجعل الوضع محيرا، ويبدد الآمال في تسوية مبكرة للقتال الدائر، مشيرا إلى أن الدعم المتزايد والمستمر من قبل جهات دولية فاعلة في تأجيج الوضع في ليبيا، يساهم في تصعيد دوامة العنف وإعاقة الجهود لإيجاد حل دبلوماسي للصراع.





وتابع: "وراء الكواليس في بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي، هناك شكوك حول طريقة تنفيذ المهمة إيريني، لا سيما في المواقف التي من المتوقع حدوثها عند إيقاف القوات المشاركة بالعملية الأوروبية، لسفن لتهريب الأسلحة القادمة من تركيا، التي تعتبر عضوا فاعلا في حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي من المحتمل أن ينتج عنه صدام عسكري بين القوة الأوروبية وتركيا، العضو في الناتو المكون أيضا من بعض أعضاء الاتحاد".

