بعد تطوير ميدان روكسى: مديرية الطرق والنقل: الشارع كان في حالة يرثى لها.. فيديو

قال أشرف حلمى، مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة، إنه منذ أشهر قليلة كان ميدان روكسى فى حالة يرثى لها مرورويًا بسبب الازدحام، ووجود ترام مصر الجديدة الذى لم يعد يعمل منذ فترة، ولكن بعد رفعه تم توسعة الحارات فى الشارع.





وأضاف المهندس أشرف حلمى، فى لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه تم تغيير شبكات المياه بالمنطقة فى مصر الجديدة لأنها كانت قديمة ولم تعد تستخدم، كما أنه تم تطوير الزراعة والتشجير وأعمدة الإنارة والأرصفة.





وتابع أنه تم تجديد اتجاهات حركة المرور وتوسعة الطرق، مشيرًا إلى أنه تم التطوير فى فترة مابين 3 و4 أشهر وذلك لأن المحور الذى تم تطويره طوله 5 كيلو متر.





ونوه إلى أن كل أعمال التطوير كانت تتم وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث كان يتم التعقيم والتطهير أولًا باول على مدار اليوم ، بالإضافة إلى ارتداء العمال للكمامات وقياس درجة حرارتهم بشكل يومى.