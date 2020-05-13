استغلي الحظر.. أهم النصائح للعناية بالشعر في رمضان

الصيام لفترات طويلة يعرض الجسم للجفاف، ما يؤدي إلى تساقط الشعر وتقصفه بسبب نقص العديد من المعادن والفيتامينات، لذلك سنقدم لكِ أهم الخطوات التي يفضل اتباعها لحماية الشعر أثناء شهر رمضان.





طرق العناية بالشعر أثناء الصيام في رمضان:





اتباع نظام غذائي

يحتاج الشعر أثناء شهر رمضان إلى التغذية السليمة التي تمد الجسم بعناصر غذائية معينة مثل المعادن والبروتينات لمنع تساقط الشعر ، لذلك يجب أن تحتوي الوجبات على مجموعة غنية بالمعادن والفيتامينات والكالسيوم والحديد للحصول على شعر صحى ولامع.





تناول المياه

يعد تناول الماء أهم شيء للحفاظ على الشعر والبشرة أيضًا، حيث يجب تناول 8 أكواب ماء على الأقل من بعد الفطور، وذلك يساعد بشكل كبير على ترطيب الجسم والحفاظ عليه من الجفاف، والحفاظ على فروة الرأس وتجديدها.





الخضراوات والمسكرات

الخضراوات والمكسرات من الأشياء الغنية الحديد والفيتامينات والعديد من المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم حتى ينمو بشكل طبيعي، وتساعد أيضًا على تغذية الجسم بشكل جيد وتحافظ على قوته وحيويته باستمرار، وتمنع جفافه أو تقصفه.





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