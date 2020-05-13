لمجابهة ارتفاع الحرارة.. 10 نصائح لمربي الثروة الحيوانية والداجنة في مصر

أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ١٠ نصائح لمجابهة الارتفاعات الحادة فى درجات حرارة الجو للحفاظ على القطعان ومقاومة الإجهادات الحرارية، والتى تؤثر سلبًا على معدلات أداء الحيوان والدواجن، في العنابر والحظائر التي تعمل بنظام التربية المفتوحة.









وأكدت النصائح ضرورة الحذر من زيادة نسبة الرطوبة داخل العنابر أو الحظائر، من خلال عدم الإسراف فى استخدام المياه داخل العنابر فى الأجواء الحارة سواء رش الأرضيات أو الحوائط أو الغسيل، لأن ذلك يُزيد من الإجهاد الحرارى على الحيوان أو الطيور، كنتيجة لتشبع جو العنبر ببخار الماء، وللحد من نهجان الحيوان أو الطائر يتم إضافة نصف جم من بيكربونات الصوديوم (كربوناتو) إلى كل لتر ماء شرب ليعادل حموضة الدم ويساعد من سيولته، ومنع اللزوجة، وكذلك إضافة ربع قرص أسبرين إلي كل لتر من ماء الشرب، أو إضافة فيتامين "ج" إلى مياه الشرب بالجرعات المقررة، لطرد الشوارد من الدم ونواتج التمثيل الغذائى الضارة، والتى تزيد فى الأجواء الحارة.









وأشارت إلى أهمية تجنب تقديم الأعلاف والعلائق المركزة خلال ساعات النهار الحارة للحد من زيادة الإجهادات الحرارية على الجسم.









وأوضحت أنه فى حال استخدام وسائل تبريد يجب أن تكون مرتفعة، وعلى وضع أعلى من مستوى الحيوان أو الطائر، لضمان استفادته منه، محذرة من تشغيل الشفاطات خلال ساعات النهار الحارة، لعدم تجديد الهواء بآخر ساخن من البيئة الخارجية.











وأكدت ضرورة توفير المياه النظيفة للشرب وزيادة عدد السقايات في القطعان الأرضية لمواجهة الطلب المتزايد على ماء الشرب، فضلا عن ضرورة تجنب الإفراط فى التعامل أو الإمساك بالحيوان أو الطائر قدر المستطاع خلال ساعات النهار الحارة، مع تقليل شدة الإضاءة لأقل ما يمكن للحد من نشاط الطيور.









وحذرت التوصيات من إجراء التلقيحات طبيعية كانت أو اصطناعية خلال ساعات النهار الحارة، ويجب تأخيرها إلى ما بعد انكسار الموجة الحارة بعدة ساعات، مؤكدة تطبيق ضوابط الأمن والأمان الحيوى، وضبط جرعات الأدوية والإضافات.









وأشارت إلى أنه في حال نقل الطيور والحيوانات، يجب أن يتم ذلك ليلًا، وعدم تحميل أعداد كبيرة من الطيور في الأقفاص، أو الحيوانات فى المركبات، ويمنع توقف المركبات المحملة خلال النقل.









وناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، جميع المربين التواصل مع القطاع، في حال ظهور أي مشكلات، وذلك على مدار الساعة، على الواتساب 01558626682 -01558626681.







