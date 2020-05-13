نصر الدين طوبار.. رسب في اختبارات الإذاعة خمس مرات متتالية وقدم أكثر من 200 ابتهال

نصر الدين طوبار من أهم المنشدين الذين أثروا الحياة الدينية فى مصر، فهو منشد إسلامى وقارئ للقرآن الكريم، ولد عام 1920 بالمنزلة بمحافظة الدقهلية، وبعد أن حفظ القرآن الكريم ذاع صيته فى مدن وقرى محافظة الدقهلية ونصحه أصدقاؤه بالدقهلية أن يتقدم لاختبارات الإذاعة.
تقدم إلى اختبارات الإذاعة بالفعل، لكنه رسب خمس مرات متتاليات حتى أصابه اليأس، إلا أن إصرار من حوله لاقتناعهم بصوته دفعه إلى دخول اختبارات أصوات قراءة القرآن والإنشاد الدينى للمرة السادسة، وكان أن نجح فى المرة السابعة.
تقدم إلى اختبارات الإذاعة بالفعل، لكنه رسب خمس مرات متتاليات حتى أصابه اليأس، إلا أن إصرار من حوله لاقتناعهم بصوته دفعه إلى دخول اختبارات أصوات قراءة القرآن والإنشاد الدينى للمرة السادسة، وكان أن نجح فى المرة السابعة.
نصر الدين طوبار ماذا قدم من ابتهالات
قدم الشيخ نصر الدين طوبار ما يقرب من مائتى ابتهال منها: "يا مالك الملك"، و"مجيب السائلين"، و"جل المنادى"، و"السيدة فاطمة الزهراء"، و"غريب"، و"يا سالكين إليه الدرب"، و"يا من له فى يثرب"، و"يا من ملكت قلوبنا"، و"يا بارئ الكون"، و"ما بين زمزم"، و"من ذا الذي بجماله حلاك"، و"سبحانك يا غافر الذنوب"، و"إليك خشوعى"، و"هو الله"، و"يا ديار الحبيب"، و"قف أدبًا"، و"طه البشير"، و"لولا الحبيب"، و"كل القلوب إلى الحبيب تميل"، و"يحق طاعتك".
وقد اختير مشرفًا وقائدًا لفرقة الإنشاد الدينى التابعة لأكاديمية الفنون بمصر فى عام 1980 وشارك فى احتفالية مصر بعيد الفن والثقافة، كما أنشد فى قاعة ألبرت هول بلندن وذلك فى حفل المؤتمر الإسلامى العالمى، وسافر إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، وكتبت عنه الصحافة الألمانية، وقد تم تعيينه قارئًا للقرآن الكريم ومنشدًا للتواشيح بمسجد الخازندارة بشبرا
وفاة نصر الدين طوبار
توفى نصر الدين طوبار فى 6 نوفمبر عام 1986بعد رحلة كبيرة من العطاء.