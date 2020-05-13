نصر الدين طوبار.. رسب في اختبارات الإذاعة خمس مرات متتالية وقدم أكثر من 200 ابتهال





نصر الدين طوبار ماذا قدم من ابتهالات





الشيخ نصر الدين طوبار

وقد اختير مشرفًا وقائدًا لفرقة الإنشاد الدينى التابعة لأكاديمية الفنون بمصر فى عام 1980 وشارك فى احتفالية مصر بعيد الفن والثقافة، كما أنشد فى قاعة ألبرت هول بلندن وذلك فى حفل المؤتمر الإسلامى العالمى، وسافر إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، وكتبت عنه الصحافة الألمانية، وقد تم تعيينه قارئًا للقرآن الكريم ومنشدًا للتواشيح بمسجد الخازندارة بشبرا





وفاة نصر الدين طوبار



توفى نصر الدين طوبار فى 6 نوفمبر عام 1986بعد رحلة كبيرة من العطاء.