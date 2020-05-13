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بين الناس

الكورونا في رمضان..شوارع خالية وإجراءات وقائية من المواطنين..صور

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:22 م
صدى البلد
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سيسيد أحمد- عمرو سيد
شهدت شوارع القاهرة اليوم الأربعاء خلو وعدم زحام من المواطنين والتزام العدد القلل الذين يمرون فى الشوارع بالاجراءات الوقائة لمواجهة فيروس كورونا .


كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.


وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء، كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.

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الكورونا في رمضان..شوارع خالية وإجراءات وقائية من المواطنين..صور
الكورونا في رمضان..شوارع خالية وإجراءات وقائية من المواطنين..صور
الكورونا في رمضان..شوارع خالية وإجراءات وقائية من المواطنين..صور
الكورونا في رمضان..شوارع خالية وإجراءات وقائية من المواطنين..صور
الكورونا في رمضان..شوارع خالية وإجراءات وقائية من المواطنين..صور
الكورونا في رمضان..شوارع خالية وإجراءات وقائية من المواطنين..صور
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