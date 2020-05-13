محافظ دمياط تتابع أعمال الرصف في شوارع قرى الزرقا





بدأت الجولة بمتابعة عملية الرصف بالأسفلت الجاري تنفيذها بطريق مدخل قرية الإسماعيلية التابعة لمركز ومدينة كفر سعد، إذ وجهت إلى إبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، بإعادة تنظيم وتخطيط الطريق وتوسيعه بعد إزالة كافة الإشغالات والتعديات، وإنشاء بلدورات على جانبى الطريق و بالوعات لصرف مياه الأمطار، مؤكدة على التنسيق مع شركة الكهرباء لنقل أعمدة الإنارة و تنفيذ الصيانة المطلوبة لها.





كما وجهت أيضًا بسرعة نهو تلك الأعمال وإتمامها وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية فى هذا الشأن، مشددة على مُنفذى تلك العمليات بضرورة توفير مهمات الوقاية للعاملين واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية...