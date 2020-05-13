محافظ دمياط تتابع أعمال الرصف في شوارع قرى الزرقا

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية، لمتابعة تنفيذ عدد من الأعمال و المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، والتي رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد.
وعلى جانب آخر... قامت محافظ دمياط بزيارة قرية كفر المنازلة بمركز كفر سعد لبحث شكوى الأهالى الخاصة بتهالك أعمدة الإنارة والتى تمثل خطورة داهمة على المواطنين والمارة، إذ أكدت أنه تم التواصل مع قطاع كهرباء دمياط لبدء إحلال تلك الأعمدة فورًا بأخرى جديدة وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية..
وواصلت الدكتورة منال عوض جولتها بزيارة قرية دقهلة بمركز الزرقا، للتأكد من تنفيذ عملية الرصف بالأسفلت وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية، وإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار، ووجهت المحافظ إلى العقيد فادي لوقا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، بالبدء في صيانة أعمدة الإنارة و الكشافات، كما تابعت أيضًا أعمال الرصف بالأسفلت الجارية بشارع الثورة بمدينة الزرقا للوقوف على معدلات التنفيذ و مدى جودتها والتى جاءت تحت إشراف طارق بدوى مدير مديرية الطرق بدمياط ، حيث أمرت المحافظ بترميم الجانب الآخر من الطريق ورفع كفاءته وذلك لكونه أحد الطرق الحيوية بالمدينة..
بدأت الجولة بمتابعة عملية الرصف بالأسفلت الجاري تنفيذها بطريق مدخل قرية الإسماعيلية التابعة لمركز ومدينة كفر سعد، إذ وجهت إلى إبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، بإعادة تنظيم وتخطيط الطريق وتوسيعه بعد إزالة كافة الإشغالات والتعديات، وإنشاء بلدورات على جانبى الطريق و بالوعات لصرف مياه الأمطار، مؤكدة على التنسيق مع شركة الكهرباء لنقل أعمدة الإنارة و تنفيذ الصيانة المطلوبة لها.
كما وجهت أيضًا بسرعة نهو تلك الأعمال وإتمامها وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية فى هذا الشأن، مشددة على مُنفذى تلك العمليات بضرورة توفير مهمات الوقاية للعاملين واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية...
وعلى جانب آخر... قامت محافظ دمياط بزيارة قرية كفر المنازلة بمركز كفر سعد لبحث شكوى الأهالى الخاصة بتهالك أعمدة الإنارة والتى تمثل خطورة داهمة على المواطنين والمارة، إذ أكدت أنه تم التواصل مع قطاع كهرباء دمياط لبدء إحلال تلك الأعمدة فورًا بأخرى جديدة وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية..
وواصلت الدكتورة منال عوض جولتها بزيارة قرية دقهلة بمركز الزرقا، للتأكد من تنفيذ عملية الرصف بالأسفلت وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية، وإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار، ووجهت المحافظ إلى العقيد فادي لوقا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، بالبدء في صيانة أعمدة الإنارة و الكشافات، كما تابعت أيضًا أعمال الرصف بالأسفلت الجارية بشارع الثورة بمدينة الزرقا للوقوف على معدلات التنفيذ و مدى جودتها والتى جاءت تحت إشراف طارق بدوى مدير مديرية الطرق بدمياط ، حيث أمرت المحافظ بترميم الجانب الآخر من الطريق ورفع كفاءته وذلك لكونه أحد الطرق الحيوية بالمدينة..