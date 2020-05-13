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أخبار البلد

أهم الأخبار.. حقيقة فرض الحكومة حظرا شاملا.. إعادة أكثر من 16 ألفا عالقين بالخارج.. الجمعة قطع المياه عن مناطق بالقاهرة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:08 م
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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عمرو خليفة
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار ساعات اليوم، الأربعاء، عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري عن انقطاع المياه عن عدة مناطق؛ وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة من فجر يوم الجمعة الموافق ١٥-٥-٢٠٢٠ وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.

أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات اليومية جراء تفشي وباء كورونا المستجد في الدولة إلى 184 حالة وفاة بزيادة ثاني حالات عن المعدل الذي تم تسجيله أمس والبالغ 176 يوم الثلاثاء.

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارًا من أمس، الثلاثاء.

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لجهود مجابهة فيروس "كورونا" في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلًا عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية " فيديو كونفرانس"؛ عددًا من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، ولاسيما تداعيات أزمة "كورونا" المستجد، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة.

نفى مصدر حكومي، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، أن الحكومة سوف تفرض حظرا شاملا بجميع أنحاء البلاد خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، وأيام عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن الحكومة تدرس الإجراءات التي سيتم فرضها أثناء عيد الفطر المبارك، وسوف يتم إعلانها قريبا.

توفى شوبوشي، مصارع السومو الياباني الذي ينتمي إلى تاكاداجاوا في طوكيو، في وقت مبكر اليوم، الأربعاء، إثر معاناته من مرض كورونا الفتاك لأكثر من شهر.

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم، الأربعاء 13-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" في المملكة العربية السعودية نحو 179.96 ريال سعودي. 

شهدت الحلقة 20 من مسلسل "الفتوة" ظهورا خاصا للفنان الراحل أحمد دياب، والذى رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة، وهو العمل الأخير الذى قام بتصويره قبل رحيله وحرمه الموت من مشاهدته.

أعلن نادي لاريسا اليوناني، عن الأسباب الحقيقية وراء فسخ التعاقد مع المحترف الدولي المصري عمرو وردة، خلال الساعات القليلة الماضية.

في واقعة تكاد لا تُصدق، أصبحت معمرة مقيمة في إسبانيا، وتبلغ من العمر 113 عامًا، أكبر ناجية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم، بعد تمكنها من التغلب على العدوى القاتلة.
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