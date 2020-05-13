قطع المياه عن عدة مناطق فى القاهرة 12 ساعة.. الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري عن انقطاع المياه عن عدة مناطق؛ وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة من فجر يوم الجمعة الموافق ١٥-٥-٢٠٢٠ وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.
والمناطق هى: " دار السعادة - شارع السباق ومتفرعاته - شارع اسماعيل رمزي ومتفرعاته - منطقة خلف نادي النصر - منطقة السبع عمارات - شارع النزهة - ميدان صلاح الدين _ مستشفى جوهر _ شارع اسوان _ شارع هارون _ شارع جلال الدين الدسوقى)
وذلك للقيام بأعمال تحويل مسار خط مياه قطر ١٠٠٠ مم المتعارض مع اعمال كباري بن الحكم بمنطقة حلمية الزيتون.
وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
وقامت الشركة بتوفير سيارات مياه فى المناطق المتأثرة بالانقطاع، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.