قطع المياه عن عدة مناطق فى القاهرة 12 ساعة.. الجمعة

وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة من فجر يوم الجمعة الموافق ١٥-٥-٢٠٢٠ وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.

أعلنتعن انقطاع المياه عن عدة مناطق؛