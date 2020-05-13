روتارى قصر النيل يطلق مبادرة "الناس لبعضيها" لدعم العمالة

أطلق نادى روتارى قصر النيل مبادرة لدعم العمالة اليومية تحت شعار (دور حواليك حتلاقى ناس كتيرة محتاجة.. الناس لبعضيها).





وأعلن نادى الروتارى عن تقديمه دعما نقديا لمدة 3 اشهر لقرابة 60 أسرة.





يذكر أن الروتارى بمصر بشكل عام لعب دورا كبيرا فى دعم المجتمع خلال ازمة كورنا حيث اطلقت المنطقة الروتارية 2451 تحت رعاية الدكتور شريف والي محافظ المنطقة ، حملة عملاقة لدعم الجيش الأبيض في المحافظات، والتي بدأت في محافظة سوهاج بالتعاون مع محافظ سوهاج، ورئيس لجنة الإغاثة من الكوارث برئاسة الدكتور ماجد زكري وبمشاركة العديد من الأندية الروتارية.





واستهدفت الحملة إرسال قوافل معونات محملة بجميع وسائل الحماية لخط الدفاع الأول من الطاقم الطبي والتي بدأت بمستشفى سوهاج العام، وسلمت اللجنة إدارة المستشفى المستلزمات الطبية الكاملة PPE والتي تكفي لـ ٣٠ شخصا في ٣ نوبتجيات لمدة ٣ اسابيع، وهي عبارة عن 300 اقنعة N95، و2000 قناع عمليات جراحية، و1800 ملابس للعمليات الجراحية، و600 بدلة واقية، و300 غطاء للعيون، و 100 واقي للوجه، و 5000 جوانتي، و180 جزم بوت.





وسوف تستمر الحملة في دعم الأطباء والمستشفيات في كافة المحافظات المصرية.