AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

روتارى قصر النيل يطلق مبادرة "الناس لبعضيها" لدعم العمالة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:38 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى

أطلق نادى روتارى قصر النيل مبادرة لدعم العمالة اليومية تحت شعار (دور حواليك حتلاقى ناس كتيرة محتاجة.. الناس لبعضيها).


وأعلن نادى الروتارى عن تقديمه دعما نقديا لمدة 3 اشهر لقرابة 60 أسرة.


يذكر أن الروتارى بمصر بشكل عام لعب دورا كبيرا فى دعم المجتمع خلال ازمة كورنا حيث اطلقت المنطقة الروتارية 2451 تحت رعاية الدكتور شريف والي محافظ المنطقة ، حملة عملاقة لدعم الجيش الأبيض في المحافظات، والتي بدأت في محافظة سوهاج بالتعاون مع محافظ سوهاج، ورئيس لجنة الإغاثة من الكوارث برئاسة الدكتور ماجد زكري وبمشاركة العديد من الأندية الروتارية.


واستهدفت الحملة إرسال قوافل معونات محملة بجميع وسائل الحماية لخط الدفاع الأول من الطاقم الطبي والتي بدأت بمستشفى سوهاج العام، وسلمت اللجنة إدارة المستشفى المستلزمات الطبية الكاملة PPE والتي تكفي لـ ٣٠ شخصا في ٣ نوبتجيات لمدة ٣ اسابيع، وهي عبارة عن 300 اقنعة N95، و2000 قناع عمليات جراحية، و1800 ملابس للعمليات الجراحية، و600 بدلة واقية، و300 غطاء للعيون، و 100 واقي للوجه، و 5000 جوانتي، و180 جزم بوت.


وسوف تستمر الحملة في دعم الأطباء والمستشفيات في كافة المحافظات المصرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روتاري مصر يوزع سلع غذائية لأسر القرى المنكوبة من السيول والمتضررين من البقاء في المنازل

روتاري مصر يدعم المستشفيات والصيادلة بأجهزة تنفس ومستلزمات طبية وقائية ومطهرات

150 شنطة مواد غذائية من نادي روتاري بني سويف لأهالي قرية الهرم

روتاري مصر يطلق حملة عملاقة لدعم الجيش الأبيض في المحافظات

"روتاري سرايات المعادى" يطلق حملة لخدمة المجتمع

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف الحقائق لـ صدى البلد: لا أخضع لفحوصات كورونا ولم أحضر جلسات مع نائبة البرلمان المصابة.. والدولة لا تدرس تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. وأناشد الرأي العام الحذر من الشائعات

في بيان رسمي.. لاريسا اليوناني يكشف السبب الحقيقي وراء فسخ التعاقد مع عمرو وردة

سر الابتعاد.. مي عمر تكشف حقيقة ندمها على مسلسل الفتوة.. شاهد

اخبار الرياضة| سبب طرد عمرو وردة.. كاف يحسم مشاركة الزمالك في مونديال الأندية.. صالح جمعة يسخر من قلة مشاركته مع الأهلي.. فايلر يطلب ضم باهر المحمدي

4 آلاف جنيه .. تحرك عاجل من البرلمان لزيادة رواتب المعلمين

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٣- ٥-٢٠٢٠

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أسود.. منة فضالي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

لجان من بيئة بالبحر الأحمر لمتابعة تنفيذ قرار المحافظ بغلق الشواطئ

بمكياج ناعم.. ميريام فارس تتألق فى أحدث ظهور لها