الولايات المتحدة تسجل 1481 حالة وفاة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1481 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت الجامعة إنه بذلك يكون إجمالي الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة 83 ألفا و491 وفاة.





وتوقفت الحياة في بعض دول العالم تماما بسبب تفشي فيروس كورون ا فيها وتحولت إلى مقابر جماعية؛ بسبب تزايد أعداد الوفيات، و لم تعد المستشفيات كافية لاستيعاب تلك الأعداد، كما توقفت عجلة الإنتاج .





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور"البريطانية ، فإن بعض الدول أعلنت انها ستفتح المجال لإعادة الحياة لطبيعتها من جديد لإنقاذ الاقتصاد و خوفا من دخول البلاد في حالة من الجوع بجانب المرض .





وتعتبر دول اوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية أول من فرض إمكانية العودة برغم تفشي الوباء؛ حفاظا على تماسكها كدول وعدم انهيارها، إلا أن هناك احتمالات كبيرة لوجود خسائر أرواح في طريق العودة .





و حسب ما ورد في الصحيفة، أدرت إحدى جامعات ولاية كاليفورنيا، دراسة تشير إلى أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة سيصل إلى 147 ألف حالة إذا تم تنفيذ قرار إنهاء الغلق .