AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أمينة مغربي تثير ضجة بملامحها المتطابقة مع شيريهان

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:49 م
أمينة مغربي
أمينة مغربي
Advertisements
محمد نحلة

أثارت الفنانة أمينة مغربي ضجة على مواقع التواصل، فور تداول فيديو لها من مسلسل "ونحب تاني ليه".


 بدت ملامحهما متطابقة بشكل غريب للفنانة شيريهان، الأمر الذي دفع الجمهور للتفاعل بشكل كثيف للتعليق على هذا التشابه اللافت بينهما.


أقرأ أيضا..(عمرو عابد في حوار لـ«صدى البلد»: «كورونا» أثر على أحداث «القمر آخر الدنيا».. وألغينا السفر لـ5 محافظات ونحاول معالجة الأمر دراميا


منذ ظهورها الأول في مسلسل "نسر الصعيد"، ورأى الكثير من المشاهدين أن الممثلة الصاعدة أمينة مغربي هي شبيهة الفنانة شيريهان بنسبة كبيرة.


يذكر أن أمينة مغربي تشارك فى دارما رمضان هذا العام فى مسلسلي "ليالينا ٨٠" والتى تجسد فى شخصية "نهلة" الزوجة الثانية للفنان إياد نصار.


ومسلسل "ونحب تاني ليه" والتى تجسد فى شخصية "سارة" صديقة ياسمين عبدالعزيز وتارا عماد.

أمينة مغربي تثير ضجة بملامحها المتطابقة مع شيريهان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليلى عز العرب ضيف شرف مسلسل ونسني مع محمود الليثى

تعرف على شخصيات مسلسل ليالينا لـ غادة عادل

أمينة مغربي تنتهي من تصوير مسلسل "ليالينا"

الخيال العلمي يغير خريطة البروموهات

أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز بتصدر ونحب تاني ليه بهذه الطريقة

ياسمين عبد العزيز لجمهور مسلسل ونحب تاني ليه: لو انتوا مكان غاليه هتختاروا إيه؟

ترشيحاتنا

عاشق الغناء والنساء.. تعرف على زيجات محرم فؤاد

موعد أذان المغرب 20 رمضان ودعاء الرسول عند الإفطار

بعد أن أبكت المصريين.. 7 معلومات عن فريدة حسام ابنة محمد رمضان في مسلسل البرنس.. شاهد

دعاء العشر الأواخر من رمضان.. احرص عليه يستجيب الله لك

مفاجأة.. سعد سمير نجم الأهلي حر ويحق له التوقيع لأي ناد

يحمى من مرض خطير.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الخوخ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة التوهج.. مصابيح السيارات الحديثة تزيد من الحوادث الخطيرة| صور

بالطاقة الشمسية.. رجل يحول باص المدرسة إلى منزل مدهش.. فيديو وصور

أسود x أسود.. منة فضالي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة