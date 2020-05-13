أمينة مغربي تثير ضجة بملامحها المتطابقة مع شيريهان

أثارت الفنانة أمينة مغربي ضجة على مواقع التواصل، فور تداول فيديو لها من مسلسل "ونحب تاني ليه".





بدت ملامحهما متطابقة بشكل غريب للفنانة شيريهان، الأمر الذي دفع الجمهور للتفاعل بشكل كثيف للتعليق على هذا التشابه اللافت بينهما.





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منذ ظهورها الأول في مسلسل "نسر الصعيد"، ورأى الكثير من المشاهدين أن الممثلة الصاعدة أمينة مغربي هي شبيهة الفنانة شيريهان بنسبة كبيرة.





يذكر أن أمينة مغربي تشارك فى دارما رمضان هذا العام فى مسلسلي "ليالينا ٨٠" والتى تجسد فى شخصية "نهلة" الزوجة الثانية للفنان إياد نصار.





ومسلسل "ونحب تاني ليه" والتى تجسد فى شخصية "سارة" صديقة ياسمين عبدالعزيز وتارا عماد.