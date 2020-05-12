عمرو عابد في حوار لـ«صدى البلد»: «كورونا» أثر على أحداث «القمر آخر الدنيا».. وألغينا السفر لـ5 محافظات ونحاول معالجة الأمر دراميا

عمرو عابد لـ صدى البلد:

*التصوير منعني من معرفة ردود الفعل على المسلسل.. وعلينا تعلم التعامل مع نقد السوشيال ميديا لأعمال

*المنافسة كلمة غير مبررة في مهنتنا.. واتعامل مع سميرة عبد العزيز كأنها والدتي

*هكذا اقيس نجاح اعمالي.. ولدى حماس لتجربة التأليف والاخراج من خلال اللي فات مات





"جلال" وهو أسم الشخصية التى يلعبها الفنان عمرو عابد فى مسلسل "القمر أخر الدنيا" المشارك فى موسم رمضان الحالي، وهو الأبن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذي يعيش معها هو وزوجته وابنته ويعمل في الشئون القانونية بوزارة الزراعة وفي المساء يعمل كسواق أوبر ولديه أخت (بشرى ) وأخ (مؤمن نور) وتستيقظ العائلة على مفاجئة وهي اختفاء الأم ويبدأ الأخوات الثلاثة في البحث عن أمهم وخلال هذا الوقت يبدئوا في التقارب فيما بينهم بشكل أكبر.

تلك القصة التي يدور حولها المسلسل، وقع عليها العديد من التغييرات بسبب إنتشار فيروس كورونا، فحاول صناع العمل أن يستغنواعن بعض المشاهد ويبحثوا لها عن بديل درامي، كما أن شخصية "عمر" لم تكن سهلة، خاصة أنها تسير فيأكثر من خط درامي داخل العمل.

وكان لـ"صدى البلد" حوار مع "عمرو" ليحكي لنا كواليس العمل على شخصية جلال، والتأثير الكبير لفيروس كورونا على المسلسل، كما حكي لنا عن رؤيته للمنافسة فى موسم رمضان، وكشف لنا عن تفاصيل فيلم اللي فات مات الذي يخرجه ويألفه.

وإلى نص الحوار:





* في البداية حدثنا عن ردود الفعل على دورك في القمر اخر الدنيا؟

- الحقيقة ان ظروف استمرار تصوير المسلسل تجعلني لا احتك بالجمهور بشكل كبير، ولا اقابل الا المتواجدين معي في التصوير من فريق عمل وممثلين، ولكن حتى هذه اللحظة كل التعليقات على السوشيال ميديا او ما يصلني منها ايجابية بشكل كبير، واكثر ما اسعدني ان هناك تعليقات تقول انه عمل هادي وبسيط.

* كيف كان استعدادك لشخصية جلال؟

- لم يكن لدي وقت طويل للتحضير، وشخصية جلال صعبة لانها تتطور في اكثر من جانب، حيث يقوم بالبحث عن والدته ويتعامل مع علاقته المضطربة بزوجته التي لا يجمعمها قواسم مشتركه الي جانب عودة حبه القديم فريال والذي بدا ينشا بينهما علاقة.

* ما هي الصعوبات التي واجهتك؟

- الصعوبة الكبيرة هي التصوير في ظل ظروف التي نواجهها بسبب موضوع الكورونا. فيوميا نذهب الي التصوير ونحن نشعر بالخوف والقلق ونحاول ان ناخد كافة الاحتياطات حتى لا نتعرض لهذا الخطر.





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* كيف كان العمل مع الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز ؟

- تعاملت مع أستاذة سميرة كأنها والدتي، بالفعل كل الممثلين وفريق العمل متعاونين والمخرج تامر حمزة يقدم عمله على اكمل وجه، وايضا المنتجة شيرين مجدي رغم ان المسلسل اول انتاج لها، ولكن اتوقع انها ستكون من المنتجين المهمين، وجميعنا بذلنا مجهود كبير ليخرج المسلسل في هذه الفترة القصيرة.

* كيف تقيس نجاح اعمالك؟

- الجمهور هو المقياس الاساسي لنجاح اي عمل.

* ما هي الاعمال التي تتابعها؟

- اصور يوميا لذلك لا اتابع ما يعرض من مسلسلات ولكني ارغب في ان القي نظره بعد انتهائي من التصوير على مسلسل ب100 وش والاختيار والفتوة والنهاية، خاصة بعد ماعرفت ردود الفعل حولهم.

* ماذا عن المنافسة مع الاعمال المعروضة حاليا؟

- لا اتابع موضوع المنافسة، نحن نقدم افلام ومسلسلات، وجميعهم يتم مشاهدتهم، فنحن ليس مهمتنا ان ننتصر على بعض ولكن نحن نعمل جانب بعض ونقدم اعمال مختلفة، وكل عام يتغير فريق العمل، فالمنافسة غير مبررة في عملنا ويمكن ان نفهمها في الرياضة وغيرها

* كيف تتعامل اذا وجهت انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي؟

- مهنتنا معرضه لان يكون هناك اراء ايجابية او سلبية على ما نقدمه، وكما نحتفي بالكلام الجيد لابد ان نتعلم التعامل مع الكلام السلبي وهذا ما افهمه كممثل.

* كيف أثر فيروس كورونا على أحداث "القمر أخر الدنيا"

- اثر بشكل كبير على التصوير ومجريات الاحداث في المسلسل، وكان من المفترض ان يتم تصويره في 5 محافظات ود بورسعيد واسكندرية وبلطيم وذلك اثناء رحلة البحث عن الام، ولكن نظرا للظروف كل هذه السفريات تم الغائها عدا واحدة، فالطبع المسلسل اتاثر في الشكل ورحلة بحثهم و الان نحاول نجد حلول لفكرة عدم السفر.

* ماذا عن فيلم اللي فات مات؟ ومالذي حمسك لتأليفه واخراجه بنفسك؟

- فيلم اللي فات مات هو أول فيلم روائي طويل أقوم بتأليفه والآن نحن في مرحلة تطوير السيناريو. ومنذ فترة وانا لدي حماس لتجربة التأليف والإخراج وبدأتها بفيلم قصير الحفرة وتم تصويره بالفعل وهو الان في مرحلة الPOST PRODUCTION

* ماذا عن اعمالك القادمة؟

- لم احدد بعد أعمالي القادمة فحاليا اركز على الانتهاء من مسلسل القمر آخر الدنيا وفي انتظار أوقات فراغ 2.