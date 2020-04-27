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فن

مشهد كوميدي يجمع عمرو عابد مع زوجته في مسلسل القمر آخر الدنيا.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:28 م
عمرو عابد
عمرو عابد
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محمد نحلة
رغم الدراما المسيطرة على أحداث مسلسل "ألقمر أخر الدنيا" إلا أن شك مجدية التي تقوم بدورها "ثراء جبيل" زوجه جلال الذي يقوم بدوره "عمرو عابد" في أنه على علاقة بآخرى جعلت من محاولتها لفت انتباهه تأخذ مجرى كوميدي غير متوقع من ردود أفعال الزوج على محاولات الزوجة أن تجذبه إليها مره آخرى وتعود لحياة جلال قصه حبه القديمة وهي فريال التي يكتشف أن سبب فشل علاقتهما أمر خارج عن إرادتهما فيقع في حيره بين زوجته وحبيبته.

مسلسل " القمر أخر الدنيا" يعرض يوميًا على قناة النهار الساعة 11:30 مساءً والإعادة 05:00 و08:00 صباحًا وعلى النهار دراما الساعة 01:30، 10:30 صباحًا، 03:00 مساءً

ويقوم عمرو عابد بدور "جلال" وهو الأبن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذي يعيش معها هو وزوجته وابنته ويعمل في الشئون القانونية بوزارة الزراعة وفي المساء يعمل كسواق أوبر ولديه أخت تقوم بدورها بشرى وأخ يقوم بدوره مؤمن نور وتستيقظ العائلة على مفاجئة وهي اختفاء الأم ويبدأ الأخوات الثلاثة في البحث عن أمهم وخلال هذا الوقت يبدئوا في التقارب فيما بينهم بشكل أكبر".

مسلسل "القمر في آخر الدنيا" من بطولة عمرو عابد، بشري، سميرة عبد العزيز، ثراء جبيل، هشام اسماعيل، مؤمن نور، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ستارز ميديا للمنتجة شيرين مجدي

ومؤخرا قدم عمرو عابد أحدث أفلامه لما بنتولد مع المخرج تامر عزت والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية. كما شارك هذ العام في عضوية لجنة تحكيم مهرجان الأسكندرية السينمائي للفيلم القصير ويعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل بعنوان " اللي فات مات" بجانب عمله المستمر في مجال التمثيل.
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